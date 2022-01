Caro bollette, asso-consumatori e Iren siglano accordo per rateizzazione e rientro

Bollette rateizzate più leggere. Le principali associazioni dei consumatori dell’Emilia-Romagna hanno raggiunto con Iren un'intesa per agevolare gli utenti in difficoltà nel pagamento delle forniture di gas ed energia elettrica, soggette agli ormai noti rincari dovuti a fattori internazionali e macroeconomici. A riportare la notizia è l'asso-consumatori regionale.

All’emissione della bolletta, gli utenti in difficoltà hanno la possibilità di attivare forme di rateizzazione o di piani di rientro. Per i clienti con bollette di importi elevati IREN è disponibile a valutare, per la prima rata, il pagamento di un importo non inferire al 30% (anziché il 50% come previsto dalla normativa di legge) e per casi particolari (bollette superiori ai 1.000 €) sempre su richiesta, anche un allungamento del numero di rate, superando il tetto di dieci fissato dalla legge. A

Iren è altresì disponibile, previa richiesta da parte dei clienti, a rimodulare piani di rientro/rateizzazioni già in corso, qualora costoro non fossero in grado di rispettare quanto concordato.

Gli strumenti sopra descritti consentiranno agli utenti, che pur in difficoltà economiche abbiano la volontà di onorare il debito, di scongiurare eventuali distacchi della fornitura. Le Associazioni esprimono soddisfazione per il prima intesa raggiunta in Italia che va oltre gli strumenti di tutela messi in campo dal Governo.

Si apre ora una fase di serrati confronti con gli altri operatori presenti sul territorio, accompagnati da un attento monitoraggio sui distacchi per evitare situazioni di grave disagio sociale. Prosegue nel frattempo l’impegno delle associazioni dei consumatori nei confronti del Governo con strumenti di ulteriore attenuazione nonché verso la Regione i Comuni affinché adottino misure che allontanino ulteriormente lo spettro dei distacchi.