Caro bollette, da Hera pronte 350mila rateizzazioni

Per far fronte al caro bollette legato al rincaro dei prezzi dell'energia, Hera si prepara a rafforzare gli strumenti che consentono ai cittadini in difficoltà di pagare a rate le bollette per arrivare a concedere 350mila rateizzazioni nel 2022.

Nel 2021, solo a Modena sono state concesse ai clienti circa 30mila rateizzazioni delle bollette, 200mila a tutti i clienti della multiservizi. A valle della crisi energetica, è già stato predisposto un piano per un ulteriore ampliamento di questo strumento, a beneficio di famiglie e imprese.

Per importi superiori ai 2.000 euro è stato studiato un apposito canale che prevede un appuntamento con personale dedicato. Inoltre, per le situazioni di maggiore fragilità è possibile richiedere l'attivazione tempestiva dei bonus sociali sia per i consumi energetici che per l'acqua e sono già in essere protocolli con numerosi Comuni che, attraverso la collaborazione con le strutture dei servizi sociali, consentono di attivare iniziative ulteriori e specifiche.

Peraltro, ricorda Hera, la tensione nei prezzi dell'energia coinvolge anche la mutiutility che, oltre a utilizzare per i propri servizi più di 750 milioni di kilowatt e 100 milioni di metri cubi di gas, fornisce ai propri clienti le materie prime che a sua volta acquista da terzi, basandosi sui prezzi di volta in volta presenti sul mercato. (Vor/ Dire)