Caro bollette, conto energia fuori controllo: "Rincari sfiorano il 109 per cento"

Confesercenti fa i conti dell'aumento delle bollette per i commercianti bolognesi: +48% della bolletta dell'energia elettrica nei negozi di ortofrutta nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso trimestre del 2021, e +93% di aumento della stessa bolletta nei negozi di abbigliamento, calzature e non alimentari in genere, è la stima dell'associazione. Ma non è finita.

"Per ciò che riguarda la bolletta del gas, gli aumenti nel primo trimestre di quest'anno saranno del 101% nei negozi di ortofrutta e del 109% nei ristoranti", fa sapere Confesercenti, illustrando i dati che emergono da monitoraggio periodico dei costi dei servizi pubblici locali sostenuti dalle imprese, commissionato da Unioncamere a Bmti, con il supporto di Ref Ricerche. "Da un'indagine della nostra associazione il costo della materia prima dell'energia elettrica in questo primo trimestre 2022 è passato da 0,05 euro a kilowattora del 2021 al 0,25 di quest'anno. Cinque volte di più. Con questi costi le nostre imprese fanno fatica ad andare avanti", avverte il direttore Loreno Rossi.

"Occorrono subito provvedimenti del governo per abbattere gli alti costi di gestione che le imprese si stanno trovando ad affrontare. Quelle che soffrono di più sono quelle che operano nei settori del turismo e del commercio. A rischio la ripartenza tanto attesa per marzo 2022. Con queste bollette sono messi a repentaglio tutti i costi", aggiunge Rossi. "Non si possono addebitare i costi energetici alle imprese, specie se gli aumenti delle bollette sono stati causati dalle scelte mancate del governo", protesta il direttore di Confesercenti, preoccupato anche per quanto accadrà in estate: "I costi di gestione di ristoranti, alberghi e negozi continuano anche in estate con l'utilizzo dei climatizzatori. La gestione delle attività turistiche sarà messa in forse anche nella bella stagione". (Dire)