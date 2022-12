Caro energia, per gli anziani bolletta pesa, ma sul 2023 vede nero solo il 16 per cento

Un 2023 che solo il 16 per cento degli anziani intervistati si vedrà peggiore del 2022, anche se il caro energia e l'aumento del costo delle bollette peserà come un macigno.

E l'esito di un sondaggio promosso dalla Cna pensionati e presentato in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione. Nell'ambito del questionario, sottoposto ad un migliaio di associati, è stato chiesto ai pensionati di Cna quali siano le aspettative sul nuovo anno: dunque, per il 26% il 2023 sarà meglio del 2022 e per un altro 26% sarà uguale; il 24% non riesce a prevederlo e solo il 16% vede un 2023 peggiore rispetto al 2022.

Fiducia e ottimismo, nonostante tutto

Quali sono gli aspetti che portano ad essere fiduciosi per il prossimo anno? Tenendo conto della possibilità di dare più risposte, il 50% degli interpellati afferma che "abbiamo superato momenti difficili, ce la faremo anche questa volta", mentre un 42% spiega di essere sostenuto dalla "voglia di essere positivo e di guardare con fiducia al futuro". Per il 28%, inoltre, la garanzia è avere "associazioni come Cna pensionati che sono un punto di riferimento". Rispetto all'impegno sociale e al volontariato, il 42% degli intervistati è già coinvolto in attività di questo tipo e prevede di continuare nel 2023, il 20% non è in grado di svolgere attività di volontariato ma lo farebbe volentieri e il 18% aumenterà il proprio impegno.

Passando al tempo libero, nel 2023 il 34% dei pensionati Cna prevede di continuare a viaggiare e fare vacanze, il 28% farà più viaggi in Italia, il 19% visiterà con più attenzione la sua città, il 19% farà più vacanze al mare e il 18% visiterà più città d'arte. Nota dolente: le bollette. Nel caso di quelle elettriche, per il 26% degli intervistati sono aumentate dal 20% al 50%, per il 26% dal 50% al 100%. Solo per il 4% non ci sono stati aumenti.

Sul fronte gas, per il 30% le bollette sono aumentate solo fino al 20%, ma per un 23% gli aumenti hanno toccato anche il 100% e solo il 7% non ha registrato rincari. Mettendo assieme caro energia e inflazione, è cambiato lo stile di vita del pensionato bolognese? Il 61% ha detto che lo stile di vita non è cambiato e nel 2022 ha fatto le stesso cose dell'anno precedente; se il 20% l'ha visto peggiorato, il 16% addirittura l'ha visto migliorato.

Tra gli elementi di preoccupazione per il 2023, poi, emegono la guerra in Ucraina (62%), l'aumento dell'inflazione (60%), il caro energia (53%) e il rischio di minori prestazioni sociosanitarie per gli anziani (34%). Un 14% teme la solitudine e "uno degli impegni primari di Cna pensionati è proprio quello di includere i propri soci in attività costanti per stare insieme", sottolinea l'associazione. "Condivido la fiducia dei nostri pensionati sul 2023. La fiducia, l'ottimismo, la positività sono i motori che ci fanno andare avanti", ha commentato la presidente di Cna pensionati, Lorenzina Falchieri, nell'assemblea di ieri.

Nella stessa occasione, Claudio Pazzaglia (direttore di Cna) e Emanuela Ferri (presidente di Confconsumatori) sono intervenuti sul caro energia e su come difendersi, riferisce la nota di Cna, mentre Luisa Macario (dirigente dell'istituto Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme) e Pasquale Santucci (dirigente dell'Aldini Valeriani) hanno parlato dei prossimi corsi digitali per i pensionati Cna con gli studenti di informatica. Sempre ieri, inoltre, sono stati premiati i pensionati Cinzia Baldazzi, Mara Callegari, Graziella Zini e Mauro Taddia: tutti acconciatori che hanno fatto tagli e messe in piega gratuita in numerose iniziative solidali Cna.