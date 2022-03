Caro carburanti, Federconsumatori ER: "Riduzioni? Potrebbero andare a chi specula"

I prospettati 25 centesimi di riduzione del prezzo dei carburanti? "Potrebbero finire nelle tasche degli speculatori, piccoli e grandi" se non si agisce sui controlli e sulle sanzioni. Lo dice Federconsumatori Emilia-Romagna, che all'indomani del decreto del governo per intervenire su accise e altri costi dei carburanti lancia l'allarme.

Se da un lato l'esecutivo ha "nei fatti riconosciuto che il mercato dei carburanti è stato oggetto, in queste settimane, di vergognose manovre speculative" del pari non si deve abbassare la guardia, anche perché l'entità delle sanzioni previste "non appare adeguata" scrivono ancora i consumatori.

Bene anche "il rafforzamento dei poteri ispettivi di Arera, l’Authority dell’energia, che dovrà ricevere tutti i contratti di approvvigionamento del gas entro 15 giorni dalla sottoscrizione, per monitorare prezzi e condizioni, identificando eventuali speculazioni e gli extraprofitti".

E sebbene i 25 cents di riduzione prospettati dal governo non siano "in linea con le attese di Federconsumatori" ora però bisogna concretizzare "una forte azione di controllo e sanzionatoria, anche rispetto a quanto già avvenuto".