Caro energia, ora nei comuni è allarme: "Bollette rischiano voragine nei conti"

"Le bollette dell'energia rischiano di essere una voragine nei conti pubblici, anche per i Comuni come il nostro che entro il 31 dicembre hanno approvato un bilancio che è tra i migliori degli ultimi anni". E' l'sos lanciato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante la presentazione in Consiglio delle linee di mandato.

"Abbiamo un'urgenza che riguarda l'energia e le bollette, un emergenza che vale per le famiglie quanto per le imprese e ancora di più per i Comuni", afferma Lepore.

"Non abbiamo ancora avuto modo di affrontare questo passaggio in Consiglio e devo dire neanche in Giunta, però le proiezioni sul nostro bilancio così come per i Comuni piccoli e medi della nostra area metropolitana, ma vale per tutti i Comuni italiani- continua Lepore- sono disastrose e se il Governo non interviene subito con una misura che aiuti i Comuni ad affrontare la bolletta energetica, saranno pochi i Comuni che riusciranno ad affrontare la situazione".

C'è bisogno di "capire adesso come nei prossimi mesi riusciremo a chiudere i bilanci. Ci sono Comuni come il nostro che probabilmente ce la faranno- aggiunge il sindaco di Bologna- ma altri dovranno ribaltare completamente il bilancio, anche nella nostra Città metropolitana, ma non possiamo permetterci di non avere i servizi educativi o di lasciare gli anziani fuori dall'assistenza perchè c'è stato un aumento della bolletta del riscaldamento degli edifici pubblici".

Con il Dl Sostegni "il Governo ha cominciato a ragionare di questi temi ma ma, probabilmente perchè era un po' distratto dalla discussione sul Quirinale- punge Lepore- non ha ancora colto nel segno" e, per questo, "con l'Anci dobbiamo fare una battaglia molto serrata".

