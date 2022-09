Caro energia, cinema a Bologna abbassa la temperatura: "Portatevi la copertina da casa"

L'iniziativa si chiama "Al cinema come a casa" e vuole "sensibilizzare il pubblico sul tema del risparmio energetico e l'aumento dei costi". Così esordisce a Bologna l'originale iniziativa del Circuito cinema Bologna, la rete dei piccoli cinema dentro porta che negli anni ha saputo resistere all'assalto delle multisala, che da questa settimana torna a pieno regime.

"Ci si potrà portare la propria coperta per stare al caldo e godersi la visione su grande schermo" si annuncia nella consueta newsletter dell'amminstrazione. In altre parole sarà abbassata la temperatura di alcune sale di due gradi "per aiutare l'ambiente" e anche, in questo periodo, le casse dei cinema stessi.

Con la riapertura del Rialto Studio (domani), vede il suo parco sale tornare al gran completo. Giovedì scorso, in coda alla Festa del Cinema, ha infatti riaperto i battenti il cinema Odeon, rinnovato e ora accessibile facilmente. Circuito Cinema promette premiere e incontri con gli autori, le consolidate proiezioni in lingua originale che quest'anno raddoppiano da una a due la settimana (il martedì e la domenica), il ritorno al Cinema Odeon delle dirette dalla Royal Opera House "con la più grande stagione cinematografica di sempre", ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera per un folto calendario da settembre a giugno 2023.

Con il cinema Odeon, poi, Bologna si aggiunge ai Satellite Venues del VRE Festival-Virtual Reality Experience, festival internazionale dedicato ai linguaggi digitali e alle tecnologie immersive che promuove Arti Digitali e Digital Creation che meglio rappresentano le nuove forme di espressione artistica e le diverse ibridazioni e prospettive.