Caro energia, Piccinini (M5S): "Multiservizi accettino taglio extra-profitti per ridurre bollette"

L’aumento vertiginoso del prezzo dell’energia e il conseguente aumento delle bollette energetiche "non possono più essere rimandati" e per questo la Regione "deve accelerare sulla richiesta alle multiutility di rimettere in circolo gli extra profitti incassati in questo ultimo periodo".

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla risposta ad un question time da parte della Regione sul tema degli extra profitti incassati dalle multiutility dopo l’aumento del costo dell’energia.

Piccinini cita come esempio virtuoso il caso di Mantova, dove "si è già proceduto con la redistribuzione di 8 milioni di euro di extra utili”. Su questo fronte per l'esponente grillina non basta più "limitarsi a dilazionare i pagamenti nel tempo" ed è bene che "Hera, Iren e le altre società di servizi che operano in Emilia-Romagna ne prendano atto”.

Quindi, questo è il ragionamento "Bene che la Regione abbia avviato con Anci e le principali multiutilities del territorio una interlocuzione per arrivare ad un patto di responsabilità per affrontare il tema della povertà energetica, ma è necessario mettere in campo da subito interventi ancora più efficaci" conclude Piccinini.