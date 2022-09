Caro energia, Udicon: "Ecco come risparmiare 400 euro"

In questo momento, "l'unica possibilità che si ha per dare un contributo concreto a famiglie e imprese" per far fronte ai rincari delle bollette è di "intervenire su questo tetto al prezzo dell'energia e del gas, e in generale dei combustibili, e dividere anche quella che è la produzione da fonti rinnovabili, che subisce oggi il medesimo costo".

Poi ben vengano i bonus energetici ma serve comunque un "intervento a livello europeo", altrimenti la situazione non cambierà. Ne è convinto Vincenzo Paldino, presidente di Udicon Emilia-Romagna, che nel corso di un'intervista all'agenzia Dire parla della crisi energetica e delle ricadute sui cittadini. Secondo Paldino, una crisi che ha colpito "un po' tutti, dalle famiglie dell'ex ceto medio, alle imprese, alla grande produzione industriale, fino al mondo dell'associazionismo, che si regge su le tessere degli associati, e agli impianti sportivi", dove in particolare si nota una "situazione drammatica per le piscine".

Per questo, oltre ad invocare l'intervento dello Stato ma soprattutto dell'Europa per ricalibrare i costi dell'energia, Udicon dispensa qualche consiglio pratico per cercare di attutire il problema e far fronte agli aumenti che toccano il "+121%, con punte anche del +200% per le imprese", stimando nel 2023 un numero pari a "90.000 imprese a rischio. Una situazione che nel nostro Paese non si può certamente permettere".

Tra questi consigli, rivolti principalmente a famiglie e singoli, c'è "diminuire il riscaldamento almeno di un paio di gradi, quindi stare sui 19 gradi piuttosto che i 21", di "evitare di stare molto tempo sotto la doccia" e "accendere elettrodomestici che non servono, con un occhio alle spie" che rimangono accese. Accorgimenti che potrebbero risultare banali ma che l'associazione stima in un "possibile risparmio annuo di 400 euro" nel caso di una famiglia media con due figli. Soluzioni che sicuramente "non servono a calmierare completamente l'aumento, cioè ad azzerarlo. Però, insomma, ci aiutano", conclude Paldino.