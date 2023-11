Caro energia, il Rettore Molari: “Senza intervento sui costi siamo spacciati”

Il caro energia non colpisce solo i cittadini e le famiglie, ma anche le grandi realtà come l’Università di Bologna. A porre l’accento sul problema è il Rettore Giovanni Molari durante il suo intervento che ha chiuso la giornata di confronto sul tema "Climate-neutral and smart cities" organizzata dall'Ateneo in San Giovanni in Monte. "Appena ho visto i conti dell'energia – scrive la Dire riportando le parole di Molari - ho pensato che non potevamo andare avanti così. Abbiamo un milione di metri quadrati di superficie, consumiamo ogni anno 15.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e la nostra bolletta è passata da 14 a 30 milioni di euro". In altre parole, dice il Rettore, "bruciamo milioni di euro ogni anno. Se non interveniamo, in prospettiva siamo spacciati. Non possiamo più perdere tempo su questi temi".

A dicembre, quindi, verrà presentato il nuovo Piano energetico d’ateneo, che punta a “abbattere i consumi e a produrre energia. È un piano con investimenti concreti e se avremo finanziamenti nazionali, bene. Ma comunque lo faremo”. Ma intanto c’è da far fronte al qui ed ora, e il bilancio del 2024 già preoccupa: “Un bilancio preventivo faticoso: abbiamo più personale e più spazi, sono aumentate l'inflazione e l'energia, sono cresciute le spese di manutenzione e i costi delle materie prime. Anche il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato, ma in modo marginale. Per ora abbiamo il Pnrr e i piani straordinari", quindi la situazione al momento non desta preoccupazioni. "Ma presto la coperta diventerà corta", avverte Molari. Che incalza: "E' un momento difficile sul piano nazionale e la capacità del nostro sistema di trovare soluzioni globali non è così scontata".