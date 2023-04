Unibo, a Bologna Fiere torna il Career Day

Torna come ogni anno il Career Day dell’Università di Bologna. Una giornata che mette in contatto i giovani laureati e laureandi dell’Alma Mater con il mondo del lavoro. Quest’anno il Career Day ci sarà dalle 9.30 alle 17.00 di mercoledì 19 aprile e le aziende presenti al Padiglione 33 saranno ben 171. Durante la giornata, inoltre, gli studenti potranno partecipare ai 31 workshop organizzati dalle stesse aziende.

Le aziende

Oltre la metà delle aziende aderenti sono di grandi dimensioni – con oltre 250 dipendenti – e il 60% ha sede in Emilia-Romagna. Il 56% delle aziende presenti fa parte del settore manifatturiero (alimentare, meccanico, elettronico, farmaceutico) mentre il 44% appartiene all’universo dei servizi avanzati (ICT, consulenze, servizi professionali, ingegneria). In totale, le aziende aderenti occupano più di 600mila dipendenti, con un trend occupazionale in espansione (+14% tra il 2019 e il 2022).

L’evento è dedicato a laureandi e laureati iscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureate/i di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritte/i ai master dell’Ateneo, diplomati ai master da non oltre 24 mesi, dottorande/i e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo.