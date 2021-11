Auto rimossa, perde la testa al deposito: minacce a dipendente e polizia

Ha perso la testa al deposito di via del Gomito e ha rimediato una serie di denunce. E' accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi, quando un 46enne dove è andato a recuperare la sua auto, rimossa in via Stalingrado, perchè parcheggiata in modo irregolare.

Ha minacciato il dipendente dell'azienda, 47enne, che quindi ha chiamato il 113. Poi ha dato nuovamente in escandescenza scagliandosi anche contro i poliziotti. E' stato denunciato per per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per minacce, noncheè sanzionato perchè ubriaco.

Foto archivio