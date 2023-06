Rifiuti, oggi i primi cassonetti nel centro storico: così cambia la raccolta di carta e plastica

Fine della raccolta porta a porta di carta e plastica. Come annunciato, da oggi, 5 giugno, parte la posa dei cassonetti nel centro storico di Bologna e, l'ultimo giorno per posizionare i sacchi blu e gialli davanti alla porta di casa sarà l'11 luglio.

Con il ritorno dei cassonetti, fa sapere il Comune, partirà "un piano straordinario di cura e pulizia del centro storico. Dopo la nascita dello spazzino di quartiere e l’estensione della Carta Smeraldo" a tutta la città.

Il piano rifiuti del Comune

Palazzo d'Accursio ed Hera annunciano un potenziamento dello spazzamento delle strade e del lavaggio dei portici con pulizia straordinaria di tutti i cassonetti, delle isole ecologiche interrate e dei cestoni stradali.

Viene inoltre confermata la pulizia straordinaria delle piazze ciotolate, già sperimentata nel 2022.

Come cambia la raccolta di carta e plastica in centro storico

Dal 5 giugno Hera inizierà a collocare i cassonetti per la carta e per la plastica nelle vie del centro. Appena i cassonetti saranno posizionati, si potrà conferire carta e plastica al loro interno e non esporli più in strada con i sacchi. Dal 12 luglio cesserà completamente la raccolta porta a porta di carta e plastica: martedì 11 luglio è quindi l'ultimo giorno in cui esporre i sacchi in strada.

Il cambio di servizio riguarderà solo le utenze domestiche del centro città e le utenze non domestiche che non hanno servizi dedicati. Le attività commerciali e produttive che hanno un servizio di raccolta carta e plastica dedicato continueranno ad avere il ritiro di questi rifiuti nelle giornate concordate e non dovranno conferire nei cassonetti stradali.

Durante il passaggio alle nuove modalità di raccolta saranno a disposizione punti informativi per offrire assistenza, presso i quali sarà possibile anche il ritiro della Carta Smeraldo da parte di chi ancora non ne è provvisto.

Ecco dove e quando:

Zona IRNERIO (Quartiere Santo Stefano)

5 giugno, dalle 9 alle 15: Via San Vitale - teatro San Leonardo

7 giugno, dalle 10 alle 16: Piazza Aldrovandi - area pedonale

9 giugno, dalle 10 alle 16, Via Rizzoli di fianco bar La Linea

10 giugno, dalle 9 alle 15: Via Irnerio angolo Mascarella

Zona MARCONI (Quartiere Porto - Saragozza)

12 giugno, dalle 9 alle 15: Piazza della Pioggia - Via Riva Reno angolo Via Galliera

14 giugno, dalle 10 alle 16: Via Ugo Bassi entrata Mercato Erbe

16 giugno, dalle 9 alle 15: Parco 11 Settembre lato Riva Reno

17 giugno, dalle 10 alle 16: Via Marconi sottoportico di fianco PAM

Zona MALPIGHI (Quartiere Porto - Saragozza)

19 giugno, dalle 9 alle 15: Piazza Malpighi fermata Tper

21 giugno, dalle 9 alle 15: Via Sant’Isaia di fianco CONAD

23 giugno, dalle 9 alle 15: Via Ugo Bassi entrata Mercato Erbe

24 giugno, dalle 9 alle 15: Via del Pratello portico COOP

Zona SANTO STEFANO (Quartiere Santo Stefano)

26 giugno, dalle 9 alle 15: Via Santo Stefano angolo via Guerrazzi

28 giugno, dalle 9 alle 15: Via Castiglione davanti S. Lucia

30 giugno, dalle 10 alle 16: Via Rizzoli di fianco bar La Linea

1 luglio, dalle 9 alle 15: Via Castiglione, 7

I servizi di potenziamento già attivati

65 Spazzini di quartiere attivi 7 giorni su 7

progetti Smarty e Carta Smeraldo attivi in tutti e sei i quartieri

potenziamento dello spazzino manuale in centro storico: 840 km/anno

potenziamento dello spazzino misto in centro storico: 1.641 km/anno

potenziamento dei lavaggi dei portici: 120 mila mt/anno

potenziamento delle sanificazioni: 304 mq/anno

Lavaggi delle piazze e delle colonne

Lavaggi più approfonditi delle piazze ciotolate (piazze Santo Stefano, Aldrovandi, San Francesco, Molinari - quindicinale) e delle piazze Maggiore, Re Enzo e Nettuno (un intervento all'anno). Prevista anche la

pulizia base delle colonne: circa 1.000/anno.

"L’efficacia dei servizi di potenziamento introdotti in città è dimostrata anche dal calo delle segnalazioni ricevute da Hera - fa sapere il Comune - in particolare, le segnalazioni con il dato più nettamente migliorato (più che dimezzate) riguardano il tema degli abbandoni: a giugno 2022, al momento dell’avvio dello Spazzino di quartiere, superavano le 8.200; ad aprile 2023, grazie alle molteplici azioni introdotte a tutela del decoro urbano, sono scese a 3.000".

Il piano straordinario di cura e pulizia del centro storico

1. Potenziamento spazzamento strade: si potenzierà il servizio di spazzamento nel centro storico, eseguito sei mesi all’anno (nelle zone più frequentate) con una mini spazzatrice elettrica in grado di circolare anche in presenza di pedoni. Il servizio si svolgerà sette giorni su sette, in orario pomeridiano, indicativamente dalle 13 alle 19.30.

2. Potenziamento lavaggio portici: a seguito dell’aumento di presenze di cittadini e turisti nella città di Bologna, si effettuerà un importante potenziamento del servizio di lavaggio portici in molte strade del centro, dove i passaggi verranno raddoppiati o triplicati secondo le specifiche esigenze. Le strade interessate saranno strada Maggiore, via San Vitale, via Zamboni, via San Felice, via Dei Mille, via Mascarella, via San Carlo, via Polese, via Marconi, via Matteotti, via di Borgo San Pietro, via Irnerio, via Amendola, via delle Belle Arti, via Petroni. Si sta inoltre valutando il potenziamento in ulteriori vie.

3. Pulizia straordinaria di cassonetti, isole ecologiche interrate e cestoni stradali: pulizia cassonetti da graffiti: interventi di ripristino del decoro dei cassonetti installati nelle strade del centro storico con una pulizia straordinaria dedicata alla rimozione dei graffiti.

Pulizia torrette mini isole e grandi isole interrate dai graffiti: interventi di ripristino del decoro delle mini isole e delle grandi isole interrate installate nelle strade del centro storico con una pulizia straordinaria dedicata alla rimozione dei graffiti.

Lavaggio cestoni stradali modello "King": per ripristinare il decoro dei contenitori stradali, si effettuerà un lavaggio straordinario interno dei 230 cestoni stradali modello King presenti nelle aree pregiate del Centro Storico, con l'obiettivo di ridurre i residui di sporco incuneati negli anfratti (mozziconi di sigarette, chewing gum, eccetera).

Il punto sulla raccolta differenziata in città

L’insieme delle azioni messe in campo in questi anni, a partire dall'introduzione della Carta Smeraldo, ha portato Bologna in testa alla classifica delle città metropolitane, insieme a Cagliari, per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata. Nel marzo 2023 si è raggiunta la percentuale record del 72,5% di differenziata. Nel 2022 era arrivata al 62,9%, mentre nel 2021 si era assestata al 57,2%.