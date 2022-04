Rifiuti, carta smeraldo: un malfunzionamento ogni mille utilizzi

I cassonetti dell'indifferenziato che si aprono con la carta smeraldo funzionano. O meglio, i malfunzionamenti registrati – come riporta l'agenzia Dire – sono del tutto in linea con le attese: circa uno ogni 1.100 utilizzi lo scorso anno nel centro storico. Questo, secondo l'assessore comunale Simone Borsari, "non conferma le affermazioni secondo cui i malfunzionamenti sarebbero costanti". Inoltre "sono causati soprattutto dal conferimento errato di rifiuti, con quantità oltre i 30 litri".

Infine, a riprova che i sacchetti dell'indifferenziato non vengono lasciati accanto ai cassonetti a causa di questi guasti, "non ci risultano 'scossoni' sull'abbandono dei rifiuti".

Intervenendo stamane al question time, Borsari ha confermato la 'rivoluzione' sul porta a porta in centro storico e la novità dello spazzino di quartiere come scelte-chiave dell'amministrazione.

Ma queste soluzioni non sono ancora pronte: "Non appena ci saranno novità avremo cura di comunicarle". Di sicuro, si andrà avanti sulla carta smeraldo. "La normativa regionale impone obiettivi precisi anche in vista dell'introduzione della tariffazione puntuale". Confermata dunque la scelta del cassonetto con tessera come la "migliore in termini di costi-benefici e incide nella riduzione dell'indifferenziato.

Si conferma quindi che è in via di completamento dell'infrastrutturazione con la partenza dal 16 maggio al Navile e nell'autunno 2022 al Borgo Panigale-Reno". A portare il tema in Consiglio comunale erano state le consigliere Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Manuela Zuntini (Fdi). "Le segnalazioni di malfunzionamento dei cassonetti con la carta smeraldo si susseguono da quando sono stati attivati- osserva la seconda in replica all'assessor- e i conferimenti errati sono dovuti anche alla scomodità di questi cassonetti".

La richiesta è dunque quella di modifiche prima dell'estensione negli ultimi quartieri fin qui esclusi. "Prendiamo atto che vuole andare avanti, anche se questi cassonetti hanno evidenziato forti criticità", commenta Quercioli. Di sicuro "non si può più tollerare il degrado dovuto ad una non adeguata raccolta dei rifiuti nel centro storico. La situazione non è più tollerabile".