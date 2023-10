Migranti, proteste al Cas Mattei: "File per il cibo e tende in cui entrano acqua e freddo" | VIDEO

Fino a sei mesi di permanenza senza aver ottenuto il permesso di soggiorno, alcuni senza neanche aver depositato le impronte digitali. C’è poi il problema della distribuzione dei pasti, con file di più di un’ora, e quello delle tende, dove è impossibile dormire per il caldo di giorno e per il freddo di notte. Tende che, quando piove, imbarcano acqua. Nelle stanze la situazione può essere anche peggiore, con alcuni dei migranti costretti a dormire in terra per la mancanza di letti. I corsi di italiano sono rari e molti di loro non ci sono ancora mai andati.

Questi, in sintesi, i concetti espressi dai migranti all’esterno del Cas di via Mattei in occasione del presidio organizzato insieme al Coordinamento Migranti. Una protesta nata dalle condizioni critiche in cui le persone migranti sono costrette a sopravvivere, in un sistema “pensato male” e che non offre soluzioni se non quelle di perpetrare l’esclusione sociale. Oltre alle difficoltà fattuali, però, ci sono anche le intimidazioni. Come denunciato a più riprese durante il presidio, alcune persone migranti hanno ricevuto intimidazioni da parte di qualcuno all’interno del centro: infatti, i migranti usciti per la conferenza stampa erano in numero sensibilmente minore rispetto a quelli che hanno partecipato all’assemblea.

“Siamo venuti qui per un futuro migliore e una vita migliore, che non è questa – dice un migrante durante l’incontro con la stampa, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni –. Non vogliamo danneggiare questo paese, vogliamo viverci e lavorare”. Un appello viene rivolto anche al sindaco Matteo Lepore: “Il sindaco, negli ultimi giorni, è in giro per i quartieri, come la Bolognina, per monitorare il degrado cittadino - dice Lorenzo Delfino, attivista del Coordinamento Migranti -. Ebbene, volevamo comunicargli che anche qui dentro c’è del degrado. Sappiamo che il sindaco e la giunta comunale non possono fare molto per le condizioni del Cas, visto che questo è gestito dalla Prefettura. Ma una cosa Lepore la può fare, e cioè assumere il ruolo di garante: entrare qui, insieme ai giornalisti, e mostrare pubblicamente quali sono le condizioni del Cas Mattei”.