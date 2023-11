Ozzano, arrivati i primi 32 migranti al nuovo Cas

Il Cas di Ozzano dell’Emilia ha ufficialmente aperto le sue porte. Nonostante le proteste dei giorni scorsi da parte del sindaco Luca Lelli, di attivisti di alcuni consiglieri, 32 migranti, nel pomeriggio di oggi, hanno preso alloggio nella ex Caserma Gamberini. Come scrive l’agenzia Dire, riportando le parole di Lelli, le persone giunte ad Ozzano erano residenti da circa un mese, un mese e mezzo, nelle tende allestite all’hub di via Mattei a Bologna. Al momento non è ancora noto quando arriveranno altri migranti, ma è probabile che ne arriveranno presto altri, visto che la Prefettura ha affidato la gestione del Cas alla società Nova Facility di Treviso, che si è candidata ad occuparsi del Cas e dell'accoglienza di circa cento persone.