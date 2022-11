Casa, con Acer Bologna ora si parla in chat

Chi ha bisogno di parlare con Acer Bologna, ora può farlo anche in chat in tempo reale. Da oggi, infatti, c'è un nuovo strumento grazie al quale gli utenti potranno comunicare con l'ufficio relazioni col pubblico dell'azienda per la casa tutti i giorni lavorativi negli orari di ufficio. Come riporta l'agenzia Dire.

Basta andare sul sito www.acerbologna.it, cliccare sull'icona "contattaci", che si trova in basso a destra nella home page. Dopo aver completato una maschera con i propri dati, ecco che si chatta con un operatore.

Nella chat possono essere inviate foto, documenti e tutto ciò che serve a rispondere ai problemi degli utenti, non necessariamente inquilini Acer. Il nuovo mezzo, sul quale convoglieranno anche le chat di Whatsapp e di Facebook, va ad ampliare quelli già messi a disposizione per comunicare con Acer (principalmente il numero verde 800014909, l'indirizzo mail urp@acerbologna.it e le giornate di ricevimento in presenza) per far fronte alle decine di migliaia di richieste che arrivano ogni anno, spiega la stessa Acer.

"Gran parte del nostro lavoro è fatto di interazioni con l'inquilino o con chi vorrebbe diventarlo- dice il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi- Ogni anno l'Ufficio relazioni con il pubblico gestisce oltre 60.000 transazioni con l'utente. Ma vogliamo fare di più. Alla prossimità fisica, che cerchiamo di rendere sempre più capillare sul territorio, affianchiamo la prossimità digitale con questo nuovo strumento di comunicazione in grado di rendere l'Urp anche a portata di smartphone".