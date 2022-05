Casa e affitti, allarme asso-inquilini: "Contributi per il 2022 in grande ritardo"

Le associazioni degli inquilini lanciano l'allarme sui contributi 2022 per gli affitti nei casi di morosità incolpevole. Il caso riguarderebbe molte delle ben 50mila famiglie in Emilia-Romagna che nel 2021 erano risultate idonee a ricevere il contributo.

"Siamo arrivati quasi a fine maggio -lamentano le sigle sindacali che si occupano di casa- e l’assenza dei criteri nazionali per il riconoscimento del contributo affitto 2022 e il conseguente riparto delle risorse da parte del Ministero in favore delle Regioni, stanno impedendo l’avvio dell’iter burocratico di raccolta delle domande da parte dei Comuni e la redazione delle conseguenti graduatorie per erogare le risorse entro l’estate, evitando così una crescita di morosità incolpevoli che finiscono per aumentare i contenziosi che portano allo sfratto".

L'attesa per lo sblocco dell'iter amministrativo sta facendo crescere la tensione. "Da settimane -riprendono i sindacati- gli uffici di Sunia, Sicet e Uniat stanno ricevendo chiamate di cittadini che lamentano difficoltà e chiedono aiuto. Da parte nostra abbiamo sollecitato le segreterie nazionali a riprendere una mobilitazione affinché il Ministero provveda a recuperare il colpevole ritardo nella definizione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi"