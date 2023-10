Gli affitta la casa, ma l’appartamento non esiste: 68enne denunciato

Un uomo di 68 anni, di origine napoletana e residente a Bologna, è stato denunciato dalla Polizia per truffa.

L’uomo, a inizio estate, ha preso contatti con una sua conoscente, una giovane di 26 anni, per affittarle un appartamento di cui lui diceva di disporre. Il 68enne ha quindi mostrato alla donna alcune foto degli interni della casa, e l’ha poi accompagnata in zona San Donato per mostrarle l’appartamento, ma solo da fuori. La giovane, che conosceva l’uomo, si è fidata, e gli ha consegnato 1.800 euro, pari a tre mesi di caparra. Una volta preso possesso delle chiavi, la 26enne si è recata sul posto, salvo poi rendersi conto che le chiavi non aprivano la porta del portone. La donna ha quindi provato a contattare l’uomo, il quale si è reso però irreperibile. Dopo la denuncia da parte della giovane, il 68enne è stato rintracciato e denunciato dal commissariato San Francesco Due Torri.