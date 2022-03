Casa delle donne, sciopero l'8 marzo: in 836 hanno chiesto aiuto nel 2021

Ancora una giornata di lotta, l'8 marzo 2022. Oltre al consueto sciopero globale, Casa delle Donne ha in programma una serie di iniziative contro la violenza: "Scioperiamo contro una violenza sistemica, che fa parte della nostra quotidianità e di quella di tutte le donne", si legge nella nota.

Solo a Bologna, sono 836 le donne accolte dalla Casa nel 2021 che hanno subito violenza. Come riferisce Casa delle Donne "ad agire la violenza, è quasi sempre il partner della donna o un familiare, e solo nel 1% dei casi si tratta di un estraneo. Per questo scenderemo in piazza, ma vogliamo anche che l’8 marzo sia un’occasione per

portare avanti il nostro impegno sociale di sensibilizzazione alla violenza. Infatti, durante tutta la

settimana e oltre abbiamo previsto iniziative culturali, artistiche e politiche".

I dati

Sono 836 le donne accolte dalla Casa nel 2021 che hanno subito violenza. Di queste, 638 si sono rivolte alla Casa delle Donne per la prima volta, mentre 198 hanno continuato il percorso di uscita dalla violenza intrapreso negli anni precedenti. Delle 638 donne accolte per la prima volta nel 2021, 376 aveva figli. Dei 642 figli/e totali, circa il 60% hanno subito anche loro una qualche forma di violenza. Infine, sono 116 (62 donne con 54 figli/e) donne/figli che nel 2021 sono state ospitate nelle case rifugio.

"I dati raccolti nel 2021 mostrano una prevalenza di donne con cittadinanza italiana: infatti, sono 425 le donne con cittadinanza italiana che si sono rivolte alla Casa, 202 le donne senza cittadinanza, mentre in 11 casi questo dato non è stato rilevato", fanno sapere.

"La quasi totalità delle donne ha subito violenza psicologica (598), 387 donne hanno subito violenza fisica, 203 economica e 129 sessuale. È importante sottolineare che la stessa donna può aver subito più di una forma di violenza".

Per quanto riguarda gli uomini maltrattanti, Casa delle Donen rileva la netta prevalenza della violenza nelle relazioni romantiche e familiari. In 395 casi ad agire violenza è stato il partner della donna (coniuge/convivente, fidanzato o amante), mentre in 96 casi si trattava dell’ex partner. In 73 casi ad agire violenza è stato invece un familiare (padre, fratello, parente altro, ma anche madre e sorella), in 64 casi una persona conosciuta (amico/conoscente/collega/gruppo/altro), mentre solo in 7 casi ad agire violenza è stato un estraneo. Infine, in un caso il dato non è stato rilevato.