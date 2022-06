Casa delle donne, campagna raccolta fondi a segno: "Oltre quota 8mila euro"

Ammonta a poco più di 8mila euro la cifra raccolta dal tassista bolognese Roberto 'Red Sox' Mantovani in favore della casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Mantovani ha consegnato i fondi raccolti questa mattina, al termine di una campagna social che aveva seguito una iniziativa contro la violenza sulle donne nata un anno fa.

Da oltre un anno infatti il taxi di Mantovani contribuisce attivamente al lavoro della Casa delle donne grazie ad una importante iniziativa di promozione. Mantovani ha infatti deciso di “vestire” il suo taxi di rosa, portando in giro per la città le attività e i contatti della casa delle donne, e l’importante messaggio “uscire dalla violenza si può” in nove lingue. E proprio Roberto e il suo taxi rosa sono diventati parte dell’ultimo libro di Carlo Lucarelli, Leon, edito per Einaudi.

Roberto il tassista anche nel libro di Lucarelli

Nasce tra le pagine di questo libro l’ultima iniziativa di Mantovani in favore di Casa delle donne, e grazie ad una solidarietà diffusa che si è costruita intorno al personaggio di “Roberto il tassista”. Mantovani ha infatti organizzato, insieme a Lucarelli e con il supporto di Einaudi, un’iniziativa di raccolta fondi. Il 29 maggio, in Piazza del Nettuno, Lucarelli e Mantovani hanno organizzato un gazebo con firmacopie e vendita dei libri, donati a tale scopo dall’editore, il cui ricavato è stato consegnato oggi alla Casa delle donne di Bologna, insieme con la raccolta fondi.

Roberto Mantovani, ha dichiarato: “Il successo di questa iniziativa ci conforta ed è stato superiore ad ogni più rosea aspettativa. Grazie a Carlo Lucarelli, ad Einaudi e alla meravigliosa generosità di tutti i nostri amici di Twitter, abbiamo proprio radunato un gruppo di persone positive e sensibili. La casa delle Donne merita di essere aiutata, il lavoro che fanno è troppo importante!”

Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle donne, ha commentato: “Siamo grate a Roberto Mantovani per il supporto che continua ad offrirci. La presenza del suo taxi, nelle strade di Bologna e nel libro di Lucarelli, rappresenta un importante spazio di visibilità per la Casa delle donne, dandoci la possibilità di continuare a raggiungere sempre più donne e di rendere visibili i canali di fuoriuscita dalla violenza. A questa bellissima iniziativa oggi si aggiunge l’aiuto concreto e materiale di una donazione significativa, che contribuirà a permetterci di portare avanti il nostro quotidiano lavoro di contrasto alla violenza sulle donne. Donazioni come questa sono fondamentali per il nostro lavoro, che è possibile anche grazie alla generosità di persone come Mantovani che continuano a supportarci”.