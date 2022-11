Al Sant'Orsola una nuova casa per le donne vittime di violenza | VIDEO

Una casa per le dipendenti che subiscono violenza, una formazione specifica per tutti i dipendenti e uno sportello di ascolto: questi i nuovi servizi inaugurati dal Policlinico Sant'Orsola. L'iniziativa, presentata alla stampa, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Sant'Orsola, dal Comitato Unico di Garanzia del Policlinico e Casa delle Donne - Per non subire violenza di Bologna. Nelle tre aziende sanitarie di Bologna (RCCS Policlinico Sant'Orsola, Azienda USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli) le dipendenti donne costituiscono oltre il 70% del personale. Casa delle Donne di Bologna riceve ogni anno circa settecento richieste di aiuto ogni anno e, tra queste, il 5% proviene da donne che lavorano nella sanità. Circa 35 donne, dunque, anche se si teme che il numero sommerso sia ben più alto.

Cosa prevede l'iniziativa

La collaborazione tra Policlinico e Casa delle Donne si svilupperà su due fronti. Il primo di questi è dato dall'ospitalità: la Fondazione ha infatt messo a disposizione alcuni alloggi della struttura di accoglienza Casa Emilia dove le donne che ne avranno bisogno potranno trovare rifugio fino ad un anno di tempo. Qui sarà inoltre disponibile un supporto psicologico svolto dalle professioniste della Casa delle Donne. Il secondo fronte, altrettanto importante, è quello che riguarda la formazione e la prevenzione. L'accordo tra le parti prevede infatti un percorso di formazione per tutto il personale sanitario con il fine di individuare la violenza, anche quando questa non fosse esplicitamente dichiarata, e agire tempestivamente in situazioni di rischio.

Modalità di utilizzo degli alloggi

L'ospitalità - disponibile a prezzi calmierati e in misura proporzionale con il reddito - sarà garantita alle dipendenti del Policlinico seguendo i criteri di attribuzione attualmente utilizzati dalla Casa delle Donne. Potranno accedere agli alloggi le donne con le seguenti caratteristiche:

- autonomia nella gestione di figli e figlie

- autonomia economica

- assenza di dipendenze da alcool e sostanze

- assenza di patologie psichiatriche

- assenza di situazioni di emergenza