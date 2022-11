Casa e occupazioni, Clancy: "Edifici sfitti a disposizione della città". Al via la mappatura

Cohousing e affitti a canone calmierato per gli immobili pubblici. Lo assicura la vicesindaca con delega alla casa, Emily Clancy, che ieri in questione time ha risposto ai quesiti del leghista Matteo Di Benedetto e Detjon Begaj (Coalizione civica) sulla occupazione di via Capo di Lucca 16, da parte del collettivo Luna, interrotta dopo che la stessa Clancy e l'assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo, avevano comunicato che l'edificio non sarebbe più stato venduto, ma destinato a progetti di abitare collaborativo.

"Stiamo procedendo ad una ricognizione, presso gli enti pubblici che abbiamo sul nostro territorio, del patrimonio da mettere a disposizione per la locazione a canone calmierato e stiamo incentivando i progetti di abitare collaborativo e cohousing", quindi l'assessore all'Urbanistica, Raffaele Laudani, "in questo senso ha promosso un atto di orientamento, approvato dalla Giunta, per la mappatura di tutti gli immobili pubblici e privati vuoti della città che ci apprestiamo a rendere operativo nelle prossime settimane. Riteniamo positivo l'esito di questa vicenda - sottolinea Clancy - che dimostra la capacità di questa città e di questa amministrazione di farsi carico di temi complessi e di gestirli".

Dunque, conferma la vicesindaca, "in tempi brevi l'amministrazione promuoverà nuove procedure pubbliche, aperte e accessibili, a partire dallo stabile di via Capo di Lucca e da altre opportunità di proprietà comunale, che saranno destinate ad un percorso con respiro pluriennale per costruire progetti collaborativi e cooperativi da mettere a disposizione della città".

Palazzo D'Accursio intende "lavorare per l'uscita di un primo avviso pubblico, che non risolverà la tensione abitativa in città - conclude la vicesindaca - ma che rappresenta per noi un nuovo approccio sulle politiche abitative e sul patrimonio pubblico. Proseguiremo in questa direzione e nel confronto e dialogo con la città". (dire)

