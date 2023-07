Casa inagibile per l'alluvione e primo figlio in arrivo: "Mutuo e sacrifici, danni troppo grossi"

L'alluvione, per Giovanni e Rossella, è arrivata forse nel momento peggiore (sempre che ci siano momenti migliori o peggiori per affrontare un evento del genere) visto che si è portata via la loro casa a pochi mesi dall'arrivo della prima figlia, che nascerà all'inizio di agosto. Sfollati perché il fango, il 16 maggio, ha letteralmente sommerso il loro salotto e la loro camera da letto, oggi sono ospiti a casa d'altri mentre continuano a pagare la rata del mutuo per quell'appartamento a pochi metri dal torrente Zena (siamo al Farneto,nel comune di San Lazzaro di Savena) che avevano dato per scontato e che ora, per come è ridotta, non è abitabile. I danni sono enormi, la fiducia nei ristori e soprattutto nei tempi della loro erogazione è poca e su suggerimento di un amico, questa coppia di quarantenni, decide di affidarsi alla generosità di amici, ma anche di perfetti sconosciuti, visto che hanno attivato una raccolta fondi in rete, sulla piattaforma GoFundMe (Un aiuto per ricominciare dopo l'alluvione).

Giovanni, come è andata tutta la vicenda?

"Siamo venuti ad abitare qui al Farneto poco più di un anno fa, quando abbiamo comprato una casa al piano terra che ha una scaletta che porta a un piccolo secondo piano. Lo abbiamo fatto grazie a un mutuo e oggi ci troviamo a non poterci vivere a causa di quello che è successo lo scorso 16 maggio, data per noi indimenticabile. L'acqua prima e il fango poi hanno invaso il nostro appartamento, non abbiamo più mobili e le pareti sono ancora umide. In tutto questo stiamo aspettando il nostro primo figlio e non ce l'eravamo esattamente immaginato così questo momento della nostra vita. Sappiamo di non essere i soli ad aver perso tanto con l'alluvione, ma è per noi davvero un sacrificio accettare questa condizione...".

Come è nata l'idea di una raccolta fondi per rimettervi in piedi? A quanto ammontano i danni e quanto avete raccolto fino a questo momento?

"Ci ha pensato un mio amico e adesso eccoci qua. A oggi, a circa un mese dal lancio della raccolta fondi, abbiamo sommato circa 4 mila euro. Il preventivo per ripristinare casa (che non è fatto solo di soldi ma anche di tempo) ci vorranno almeno 50 mila euro: così ci hanno detto le imprese alle quali abbiamo chiesto un preventivo. Per me, che sono un uomo che lavora e che ha una compagna che lavora, non è facile accettare di chiedere aiuto, ma in qualche modo la generosità che stiamo vedendo è incoraggiante e ci fa mettere da parte l'orgoglio. Il bisogno è un po' anche una ruota che gira...".

Contate più sulla solidarietà di amici, conoscenti e sconosciuti che sulle risorse che verranno messe a disposizione?

"Di fatto a fronte delle tante iniziative benefiche fra donazioni e concerti, non sappiamo che destinazione avranno le cifre raccolte e raccontate dai media nell'ultimo mese. Non crediamo che una parte sia anche per noi e non sappiamo quando e come potremo chiedere dei ristori, anche se abbiamo già compilato un modulo per un aiuto da 3.000 euro. La cosa deprimente è che molto probabilmente non basteranno neppure per l'impianto elettrico..."

Cosa contate di fare? Fra meno di un mese è previsto l'arrivo della vostra bimba...a proposito: come la chiamerete?

"Non potremo certo tornare nella nostra casa visto che l'aria è irrespirabile e che c'è un buco fra il piano terra e il primo piano. Per adesso siamo ospiti da amici e di certo non possiamo permetterci oltre alla rata del mutuo di prendere un altro alloggio in affitto...Sul nome non abbiamo ancora deciso. Abbiamo persino pensato di sceglierlo anche in relazione di quello che abbiamo vissuto ma, semplicemente, quando la guarderemo capiremo come si chiamerà".