Casa, Lepore: "10.000 nuovi alloggi,  Bologna città che più investe in Italia"

Giunta e i sindacati, CGIL, CISL e UIL, insieme per sottoscrivere un “Accordo per la Coesione sociale di Bologna”, circa 220 milioni di euro destinati a sostenere le iniziative previste nel “Piano per l’Abitare” e “Piano per la Salute di prossimità”. Oggi, nel corso della presentazione dei piani all'Opificio Golinelli, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha annunciato la realizzazione di "10.000 nuovi alloggi a Bologna, di cui metà realizzati dai privati, in dieci anni", come riferisce la Dire.

L'idea p quella di un "Patto per la grande Bologna che non vuole lasciare indietro nessuno".

Piano casa

Un programma in due parti. Il primo con 200 milioni di euro investiti dal Comune di Bologna, grazie a "risorse già attirate", per realizzare "almeno 3.000 alloggi nei prossimi anni" nell'ambito dell'abitare sociale. "Quindi per le fasce più marginali, per gli studenti, le famiglie e a chi cerca un affitto a Bologna ad affitto convenzionato". Sul Lazzaretto, ad esempio, sono previsti 300 alloggi di categoria Ers, con fondi diretti del Comune, "anche facendo un po' di debito 'buono'- dice il sindaco- che serve per il diritto alla casa". A questo si aggiungono altri 1.500-2.000 alloggi che Palazzo D'Accursio intende realizzare insieme a Regione, Ateneo e privati "per le alte professionalità che stanno arrivando a Bologna grazie al Tecnopolo e alle aziende che stanno aprendo", grazie alla legge regionale sull'attrattività dei talenti. "Sarà importante per la tenuta demografica e sociale della città", afferma Lepore

Il secondo riguarda i privati. "Da qui ai prossimi 10 anni - spiega Lepore - pensiamo che si possano liberare e realizzare altri 5.000 alloggi - grazie alla - variante urbanistica che stiamo discutendo in Consiglio comunale. Metteremo in campo la possibilità di intervenire sulle aree dismesse già cementificate. Abbiamo già tolto nello scorso mandato tutti gli areali agricoli, quindi abbiamo già detto no al consumo di suolo. Ora la sfida è rigenerare le aree dismesse ferroviarie e militari. Stiamo acquisendo aree ferroviarie coi fondi del Pnrr e stiamo chiudendo un accordo col Demanio per la Stamoto e per la caserma Perotti. In più ci sono tutti gli interventi che i privati vogliono fare e, grazie alle varianti che stiamo approvando, saranno agevolati soprattutto per gli edifici a zero consumo energetico". Inoltre, grazie alle nuove regole del Comune, "una parte dell'edificato che i privati realizzeranno potrà servire per fare edilizia sociale. Quindi un obbligo a intervenire, quando si vuole costruire un edificio privato, a realizzare anche una parte di edilizia sociale. O dando risorse al Comune o intervenendo direttamente. Con le risorse che raccoglieremo - spiega - costituiremo un fondo per l'abitare che ci permetterà di finanziare la parte sociale".

"Nei prossimi 10 anni si possono liberare o realizzare circa 10.000 alloggi grazie a un investimento straordinario - continua Lepore - l'obiettivo è non cedere la proprietà delle aree ai grandi fondi speculativi, ma anzi tornare a un'idea di acquisizione di diverse aree che possono essere rimesse in gioco. Parte quindi una nuova stagione che definirei, come quella gloriosa degli anni '60 e '70 dell'urbanistica riformista, dell'urbanistica progressista". Bologna quindi vuole essere "diversa da altre città italiane ed europee, che hanno una forte tensione abitativa e la stanno affrontando nel modo sbagliato. Cioè regalando intere aree delle città a investitori privati stranieri, che poi realizzano grattacieli da 7.000 o 10.000 euro al metro quadrato". Secondo Lepore, invece, "per affrontare la forte tensione abitativa serve un grande piano per la casa in questo Paese, con fondi pubblici. Bologna dà come apripista questo segnale. Saremo la città che più investe in Italia sul diritto alla casa".

Zuppi: "Le disuguaglianze sono aumentate, reuperare spazi nelle parrocchie"

"Vogliamo continuare a recuperare alloggi e spazi nelle parrocchie per progetti transizioni abitative - ha detto il cardinale Matteo Zuppi che ha partecipato alla presentazione - e ci piacerebbe che fossero riconosciuti anche dai Comuni, per garantire punteggi in più nelle graduatorie delle case popolari". La Chiesa, assicura l'arcivescovo, "è pronta ad alleanze nuove nella difesa dei diritti di tutti, in particolare di quelli più fragili. La casa resta un bene primario. E mi colpisce che l'ultimo piano casa risalga a 60 anni fa". Tra l'altro, sostiene Zuppi, "casa e natalità stanno insieme. E siccome la natalità è un dei problemi più grossi per il futuro, il problema della casa è importantissimo". Il cardinale elenca via via le diverse categorie sociali che più hanno bisogno di aiuti: anziani, lavoratori stranieri, famiglie numerose, donne sole e con figli a carico, neo-maggiorenni arrivati in Italia come minori non accompagnati. Il cardinale rilancia poi l'appello a favore dell'accoglienza e della lotta alla povertà

"Le disuguaglianze sono aumentate - ricorda Zuppi - se lo accettiamo, tradiamo la tradizione della nostra città. Indietro restano in tanti ed è una scelta partire da loro, perchè se la città è a partire dai più fragili, è per tutti. Non è il contrario". A Bologna, però, dove le mura medievali sono state abbattute per ampliare gli spazi in città, in realtà "un po' ci sono ancora le mura, e sono quelle dei localismi. Dobbiamo buttare giù ancora tante mura, perchè l'area metropolitana diventi un'unica realtà. Ci sono già delle connessioni, a volte sono faticose, ma noi dobbiamo renderle più facili e pensarne altre. Quindi non è un allargamento, ma un pensarsi insieme. Che è diverso". E aggiunge: "Solo l'accoglienza porta al futuro. Non ci può essere un discorso sulla città senza la dimensione spirituale". Secondo Zuppi, "se non si abita la città diventiamo di nuovo tante torri. E quindi servono nuove piazze, dove vivere insieme