Casa: "Senza una soluzione, non ce ne andiamo": tende alla sede del quartiere Navile | VIDEO

Una famiglia con 5 figli minori "da quando ha perso l'abitazione fino ad oggi ha vissuto in una casa di transizione a Cento, oggi è scaduto a tutti gli effetti la possibilità di permanenza, rimanendo di fatto in mezzo a una strada".

Questi i motivi del blitz negli uffici dei servizi sociali del quartiere Navile, in via di Saliceto, messo in atto da Plat - Piattaforma di intervento sociale - nato da un progetto comune tra diversi collettivi bolognesi.

E' arrivata anche la polizia, ma gli attivisti fanno sapere che senza una "soluzione abitativa per la famiglia" non se ne andranno e hanno piantato letteralmente le tende all'interno dei locali. La famiglia in questione, riferisce a Bologna Today un attivista di Plat "fino a oggi ha vissuto in una casa di transizione a Cento, situazione già problematica dato che sono tutti residenti nel quartiere Corticella e li 5 figli vanno a scuola a Bologna".