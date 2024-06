Teatri di Vita inaugura Casa Raffaella, sarà una residenza per artisti | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per gli attori che si esibiranno a Bologna c’è una nuova residenza artistica, Casa Raffaella, in via Emilia Ponente, a pochi passi dai Teatri di Vita. La villetta, con tanti posti letto, un ampio soggiorno cucina e salotto, è stata da poco ristrutturata all’insegna dei toni naturali e caldi. I bagni, però, nascondono una piccola sorpresa: immagini di scena di Raffaella Carrà, sorridente e piena di allegria. “Casa Raffaella è un omaggio a Raffaella Carrà e infatti inauguriamo il 18 giugno, che era il compleanno di Raffaella Carrà”, spiega Stefano Casi, direttore artistico di Teatri di Vita. “Questa è una foresteria parte i nostri artisti – aggiunge – che mettiamo però in condivisione con gli altri teatri, i festival, le rassegne e le associazioni e con chi ospita un artista e può avere uno spazio come questo a prezzi calmierati in una città così ricca di proposte culturali come Bologna”.

Ospiti gli artisti dalla Polonia

Casa Raffaella è al margine del parco all’interno del quale si trovano i Teatri di Vita, che dai prossimi giorni saranno un tutt’uno. I primi ad inaugurare la struttura saranno gli artisti polacchi che dal 1 giugno andranno in scena proprio ai Teatri di Vita negli spettacoli della rassegna ‘Cuore di Polonia’, che in questo modo conosceranno Raffaella Carrà e vedendo le tante immagini dell’artista bolognese all’interno della casa impareranno ad apprezzarla ancora di più.

Sempre dal 18 al 28 giugno, storico giorno del Pride, ai Teatri di Vita si terrà invece la rassegna ‘Ipotesi d’amore’. Due spettacoli, nove film e un’installazione fotografica esploreranno le questioni di identità, orientamento sessuale e questioni di genere.