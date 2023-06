"Estorsione con metodo mafioso" in Appennino, Enti locali e Libera ammessi come parte civile

Nel processo scaturito dall'operazione “Ragnatela”, il Tribunale di Bologna ha ammesso la costituzione di parte civile di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Alto Reno Terme (rappresentate dall’avvocato Salvatore Tesoriero) e dell’associazione Libera (con l’avvocato Giuseppe Rizzo). Tutte le eccezioni della difesa sono state respinte.

Gli imputati e i reati contestati

Sono 17 gli imputati e 23 le parti offese (per la maggior parte delle quali lavoratrici). Le accuse a vario titolo sono di estorsione, bancarotta e altri reati fiscali e tributari. A una decina di imputati è anche contestata l’aggravante del metodo mafioso. La vicenda nasce da un’indagine condotta da carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Bologna che a ottobre 2021 ha portato all’arresto di due persone, originarie di Crotone. Secondo l’accusa, sarebbero subentrati assieme ad altri nella gestione della casa di riposo Sassocardo ad Alto Reno Terme, nell’Appennino, svuotando della liquidità la vecchia società in dissesto, portandola al fallimento nel 2016, creando una nuova cooperativa e minacciando le lavoratrici della struttura (secondo gli investigatori coordinati dal pm Roberto Ceroni, “con modalità tipicamente mafiose”), per farle poi dimettere e riassumere in una nuova cooperativa creata ad hoc. Tra i reati contestati, anche una tentata estorsione nella sede del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, episodio sul quale Libera aveva realizzato una video inchiesta presentata lo scorso dicembre (è prevista una visione domani sera, martedì 6 giugno, alle ore 20.30 a Porta Pratello, in via Pietralata 58). In precedenza, erano state già ammesse come parte civile le ex lavoratrici e la Fp Cgil di Bologna. Anche in questa seconda udienza del processo, Libera era presente con una delegazione di giovani.

La soddisfazione della Città metropolitana

La Città metropolitana, rappresentata in aula dall’avvocato Salvatore Tesoriero, aveva annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile già nelle scorse settimane, in quanto "danneggiata sia rispetto al perseguimento dello scopo statutario, sia nella sua immagine". Sul primo versante, sottolinea l'ente, "le condotte degli imputati hanno leso le funzioni tipiche della Città metropolitana rispetto alla tutela del mercato del lavoro locale". Sul secondo, "l'accostamento del nome della Città metropolitana di Bologna al 'metodo mafioso' costituisce di per sé un enorme danno d'immagine per la comunità territoriale", conclude l'ente.