"Estorsione con metodo mafioso" in Appennino, Bologna sarà parte civile

La Città metropolitana di Bologna si costituirà parte civile nel processo scaturito dall’operazione "Ragnatela" che vede imputati a vario titolo diversi soggetti per la gestione di una casa di riposo di Alto Reno Terme.

L'indagine di polizia giudiziaria, conclusasi a ottobre del 2021, alla quale hanno preso parte i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Bologna, aveva portato alla luce un sistema per drenare liquidità da società, ricorrendo anche ad assunzioni fittizie, fatture per operazioni inesistenti ed estorsioni. Il tutto è emerso concentrando le indagini attorno alle sorti di Sassocardo, casa di riposo sull'Appennino bolognese, Alto Reno Terme, già indebitata con fornitori e fisco dal 2009.

Un mese dopo uno degli indagati era finito in carcere, subentrato con altri nella gestione della casa di riposo, drenando la liquidità e creando una nuova cooperativa, utilizzando prestanome, era finito alla Dozza. Già sottoposto agli arresti domiciliari, secondo gli inquirenti, avrebbe continuato con le attività illecite trasferendo oltre 65 mila euro da una società a lui riconducibile in favore di una terza impresa, nel tentativo di sottrarle al sequestro preventivo in atto.

"Minacce ai dipendenti"

Vessazioni e minacce anche i dipendenti, costretti alle dimissioni dall'azienda originaria per poi essere assorbiti da neo-costituite società cooperativa, talvolta a loro insaputa. Per questo capo di imputazione, il Gip ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso. Nonostante le condizioni di lavoro disagiate, sottolineano i Carabinieri, i controlli eseguiti da Asl, Nas e Ispettorato del lavoro non hanno riscontrato disservizi o trascuratezza nei confronti degli ospiti della struttura, passati negli anni da 50 a 20.

"Episodi di estrema gravità che colpiscono il nostro territorio, sia per la connotazione mafiosa delle condotte, che per una inaccettabile aggressione ai diritti dei lavoratori - afferma il sindaco metropolitano Matteo Lepore -. Diritti che siamo fortemente impegnati a difendere nelle tante iniziative per promuovere un lavoro giusto e dignitoso, come il Patto per la logistica etica e la presenza in tante vertenze nel territorio metropolitano, e che ci vedono insieme ad altre istituzioni, alle forze dell’ordine e alla società civile attivi per contrastare le infiltrazioni mafiose con ogni mezzo che l’ordinamento ci mette a disposizione. Anche per questo riteniamo doverosa la nostra costituzione di parte civile al processo".