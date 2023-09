L’opposizione fa fronte comune sul tema casa “come sul salario minimo”

Parte da Bologna l’alleanza delle opposizioni del Governo su una nuova battaglia: quella che riguarda la casa. Proprio Bologna, proprio come altre grandi città italiane, negli ultimi anni è stata teatro di grandi cambiamenti che riguardano la residenzialità, sia questa popolare, privata o destinata al turismo. I fenomeni di gentrificazione e di turistificazione di massa hanno già fatto attivare le amministrazioni locali di alcune capitali mondiali come New York, Parigi, Londra o Amsterdam in un percorso di tutela dei residenti e delle imprese locali, sempre più vittime dei processi conseguenti al turismo selvaggio e allo svuotamento dei centri storici. Qui ne parla la vicesindaca di Bologna con delega all’abitare Emily Clancy. Nell’intervista, Clancy parla di strumenti non adeguati in mano ai comuni per contrastare il fenomeno, e sottolinea la necessità di una legge che garantisca alle amministrazioni locali un più ampio spazio di manovra sul tema.

Un altro punto toccato dalla vicesindaca è quello relativo all’edilizia popolare, elemento centrale dell’amministrazione Lepore: Clancy ha parlato di sforzo straordinario da parte del Comune di Bologna per fronteggiare una tendenza, quella di vendere il patrimonio immobiliare pubblico, in atto da decenni.

Fronte comune

Proprio la casa è stata il tema centrale del primo incontro di Metropolis, la tre giorni organizzata da Coalizione Civica. Nella prima serata, Clancy ha dialogato con Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e con Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Alla domanda posta dalla vicesindaca "Come si è trovata la convergenza sul salario minimo, siete pronti a farlo anche sulle politiche abitative?", la risposta è stata un triplo ‘sì’.

"C'è la piena disponibilità del Partito Democratico - ha detto Schlein -. Nelle prossime settimane arriveremo a sintesi del percorso di ascolto che abbiamo avviato su questo tema, per metterlo poi a disposizione di un lavoro comune con le altre forze di opposizione". Schlein, inoltre, ha annunciato che le opposizioni presenteranno “insieme una legge sugli affitti brevi”. Infatti, per la leader dem, la proposta di legge della ministra al Turismo Daniela Santanché sugli affitti brevi "è sbagliata perché scavalca i sindaci. Arriveremo presto a presentare insieme una legge in Parlamento. Il diritto all'abitare è priorità del Paese, troppo spesso negata dalla politica, che deve diventare un dibattito pubblico come il salario minimo. Noi ci siamo".

"Sul salario minimo abbiamo trovato una convergenza – dice invece Fratoianni – ed è stato un salto di qualità. Quella proposta funziona perché parla chiaro ed è unitaria. Questo dobbiamo farlo anche per la questione abitativa. Scriviamo insieme, anche ai sindaci e agli assessori, ai territori e agli studenti, una legge sugli affitti brevi. Facciamola e presentiamola insieme, come sul salario minimo, senza fare la gara a chi la presenta per primo". “Il diritto all'abitare è il prossimo tema che dobbiamo affrontare insieme – commenta Silvestri – per riuscire a ribaltare il tavolo. Su questo possiamo metterli in difficoltà, perché al Governo non hanno idee".