Casa, Santori: "Limite a licenze affitti brevi"

"Fissare un tetto limite di 90 o 120 notti all\anno oltre le quali l'affitto breve deve essere assimilato alla normativa che attiene alle strutture turistiche". Così il consigliere PD con delega al turismo e leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori che appoggia la proposta presentata a Venezia nell'ambito della campagna "Alta tensione abitativa" per regolare ed arginare l\'esplosione degli affitti brevi.

"La proposta di legge presentata a Venezia, così come i tavoli di lavoro a cui come Comune di Bologna partecipiamo in ambito europeo- afferma Santori oggi in Consiglio- vanno ormai in una direzione sacrosanta e convincente sotto il profilo giuridico, sociale ed economico".

Si tratta di "permettere ai Comuni ad alta tensione abitativa di limitare il numero di licenze di affitti brevi nei propri centri storici", continua Santori che propone di "evitare l'aggregazione di più licenze nelle mani di singoli host, seguendo il principio 'un immobile, un host'- aggiunge Santori, in pratica - diventi un albergo e ti adegui alle regole". La proposta di legge "nasce da un collettivo di ricercatori ed è frutto di un lungo lavoro condiviso da giuristi, architetti, urbanisti, abitanti - sottolinea il consigliere - e sostenuto da associazioni, collettivi e anche amministratori e amministratrici locali\". Il prossimo mese, intanto, Bologna "lancerà il Piano casa e l'Osservatorio sul sistema abitativo cercando di limitare i danni di un vulnus normativo che ricade sui territori locali", conclude "il fermento come vedete è tanto e l'impegno trasversale ma, come direbbe Lucia Annunziata, le leggi le fa il Governo e noi non riusciamo più ad aspettare".