Va in vacanza, ma non trova la villetta: 38enne denunciato per truffa

All'indirizzo indicato nell'annuncio, l'alloggio scelto non c'era

Un torinese 38enne è stato denunciato per truffa dai carabinieri della stazione di Monghidoro, dopo la denuncia sporta da una 60enne residente nel comune dell'Appennino.

La donna poco prima dell'estate aveva prenotato una villetta per trascorrere le vacanze in Riviera su un oto portale di annunci. Raggiunta la località turistica, la sorpresa. All'indirizzo indicato nell'annuncio, l'alloggio scelto non c'era, mentre lei aveva già versato un acconto di 400 euro.

Dopo aver sporto denuncia, i militari dell'Arma hanno individuato il 38enne, noto alle forze dell'ordine come "esperto" di truffe online e lo hanno denunciato.

Foto di repertorio