Casalecchio, trovata bomba della seconda guerra mondiale: disinnesco il 6 giugno

Il Comando Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, nell’ambito di un’operazione di bonifica coordinata dalla Prefettura di Bologna, il 6 giugno 2021 procederà al despolettamento e successivo brillamento di una bomba da aereo da 500 libbre, munita di doppia spoletta armata di fabbricazione americana, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta a Casalecchio di Reno, in Via Garibaldi.

La prefettura rende noto che la “danger zone” sarà costituita da un’area concentrica con un raggio di 468 metri dal punto in cui è stato ritrovato l’ordigno e, conseguentemente, sarà necessario procedere all’evacuazione dei residenti con divieto assoluto di circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 08.00 fino alla fine delle operazioni. I dettagli saranno comunicati a breve.

Il C.O.M. Centro Operativo Misto si riunirà il giorno stabilito per le operazioni nella Sala Operativa mobile presso il Parco Rodari in via Porrettana 285 di Casalecchio Reno e resterà attivo sino al termine delle operazioni di disinnesco.

La prefetta di Bologna, Francesca Ferrandino, ha diramato agli Enti competenti le disposizioni per definire e coordinare tutte le attività accessorie e complementari, al fine di consentire che la bonifica dell’ordigno bellico si svolga in una cornice di massima sicurezza.

L'ultima operazione di dinnesco, sempre a Casalecchio, di due ordigni, trovati in zona Zannoni durante le attività di bonifica bellica collegate al progetto della Nuova Porrettana, è del 21 marzo scorso.