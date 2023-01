Sfreccia contromano e ubriaca: sfilza di denunce per una automobilista

Ha rimediato una sfilza di denunce una 39enne, controllata poco dopo le 13 di ieri nel centro di Casalecchio di Reno.

La donna, cittadina russa, alla guida di una Audi A6, intestata a un italiano, stava percorrendo contromano le vie del paese e, quando è stata fermata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgo Panigale in via Porrettana, ha esibito una patente romena. Dagli approfondimenti, il documento è risultato falso. Inoltre, l'alcol test, ha accertato la guida in stato di ebbrezza.

La carrozzeria del mezzo presentava inoltre ammaccature fresche. Ora i militari dovranno accertare se abbia urtato altre auto in sosta.

Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza, uso di atto falso e guida senza patente. L'Audi e la patente sono state sequestrate.

Revisione del Codice della Strada?

Il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, all’inizio del suo mandato ha detto di voler rivedere il Codice della Strada. “Stiamo ragionando anche sulla sospensione della patente, anche per periodi più lunghi e addirittura, laddove ci siano condotte che portano a incidenti stradali con dei decessi imputabili alla condotta, anche il cosiddetto ergastolo della patente - aveva spiegato il suo vice, Galeazzo Bignami - il sequestro della patente finalizzato a impedire che una persona possa continuare a guidare. Un altro aspetto che esiste, così come giustamente rilevato dalla Polizia Stradale, è l'utilizzo del cellulare che è oggi una delle principali fonti di distrazione soprattutto tra i giovani che determina sinistri a volte anche mortali, è ovvio che una volta che si mette mano al codice della strada questi sono aspetti che andranno valutati e toccati”.