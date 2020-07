Casalecchio: fuga di gas Gpl, evacuati due condomini

Perdita di gas GPL da una cisterna/deposito di una stazione di carburanti sulla via Porrettana a Casalecchio. E' accaduto ieri, 27 giugno, alle ore 17 circa, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e con il nucleo NBCR (nucleare batteriologico chimico e radiologico) per la fuoriuscita di GPL da una valvola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario, bonificato la zona dal gas che fuoriusciva in forma liquida e hanno assistito i tecnici della manutenzione dell'impianto che hanno chiuso la perdita impedendo che il gas continuasse a defluire all'esterno. Si è reso necessario vietare l'accesso al distributore, a un ristorante nelle vicinanze, ed evacuare due condomini vicini (in via precauzionale). L'intervento si è chiuso poco dopo le 21.