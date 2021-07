Tentano furto di moto in garage, ladri messi in fuga

Tre motocicli e due biciclette. Questo è stato il bottino che una batteria di tre ladri avrebbe voluto portare via da un condominio di via Lercaro, a Casalecchio. Il furto però è stato rovinato da un vicino di casa del condominio, che quando ha visto tre persone incappucciate uscire dalla rampa del garage ha dato l'allarme, anche a causa dell'ora tarda, è cioè circa le 4 del mattino.

Sul posto sono arrivati in militari del Radiomobile di Borgo Panigale e di Sasso Marconi. Alla vista dei militari, i malviventi sono stati costretti ad abbandonare quello che avevano rubato per dileguarsi nei campi limitrofi. La refurtiva, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Ignote invece le identità dei ladri, sulle quali l'Arma sta lavorando per contestare il furto aggravato in corcorso.