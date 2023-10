Casalecchio in lutto, morto ex sindaco Franco Balotta

Aveva compiuto 86 anni il 26 settembre scorso Franco Balotta, Sindaco di Casalecchio di Reno tra il 1972 e 1978, morto questa notte in modo improvviso. A dare la triste notizia è il Comune. Nato a Calcara di Crespellano, classe 1937, Franco Balotta ha vissuto a Casalecchio di Reno tutta la vita con la moglie Luciana, svolgendo attività politica nel PCI anche prima di diventare sindaco.

La Casalecchio di allora veniva dal grande boom demografico e dello sviluppo economico e industriale che aveva contraddistinto il mandato precedente del sindaco Athos Garelli, di cui Franco Balotta era stato per alcuni anni assessore al Bilancio in quanto ragioniere di formazione. Una Casalecchio di Reno a quel tempo suddivisa in 6 Quartieri, ognuno dei quali con il proprio Consiglio e il proprio presidente, che nascono nel 1971 proprio poco prima della sua elezione.

Dei 6 anni del suo mandato ricordiamo in particolare il passaggio nel 1975 da parco privato a parco pubblico del nostro amato Parco della Chiusa (prima Parco Talon) e la complessa vicenda che l’ha interessato, ma anche il passaggio a nido comunale dell’unico nido d’infanzia allora esistente a Casalecchio di Reno, il nido ONMI (Opera Nazionale Maternità Infanzia), poi diventato “Franco Centro”, in ricordo di un bambino vittima di guerra, e dal 2018 sede della Polizia Locale Reno Lavino, oltre che la realizzazione della prima scuola dell’infanzia del territorio nei locali dell’attuale centro socio-culturale della Croce. Dopo la presentazione nel 1968 del primo Piano Regolatore della Città, l’approvazione dello strumento urbanistico avvenne inoltre proprio nel 1972.

Balotta coordinò anche con passione e impegno le operazioni di aiuto alla popolazione civile del Friuli colpita dal terremoto il 6 maggio 1976, in particolare con la cittadina di Trasaghis in provincia di Udine. Proprio all’indomani del terremoto partì insieme a Ghino Collina – ex sindaco di Casalecchio che è stato sotto Balotta prima nel Consiglio del Quartiere Croce e poi assessore alla Scuola – a don Carlo Marzocchi, allora parroco di San Martino e ad altri, per portare sullo scuolabus e su un camion del Comune beni e attrezzature raccolti anche grazie all’aiuto dei casalecchiesi.

“È una brutta notizia per la nostra comunità la perdita improvvisa di Franco Balotta, sindaco in anni di grandi trasformazioni, in particolare per le scuole, gli impianti sportivi e le fognature della città: scelte coraggiose e di futuro, di cui ancora oggi beneficiamo”, sottolinea il sindaco Massimo Bosso, “Ho espresso le condoglianze dell'Amministrazione Comunale e della Città ai familiari. Con loro abbiamo deciso di prevedere per venerdì 20 ottobre, alle ore 16.00, una Cerimonia funebre nella Sala Cerimonie del nostro Comune. L'ultimo saluto e il giusto riconoscimento ad un grande Casalecchiese che ha messo il suo impegno e la sua passione politica al servizio della nostra città”.