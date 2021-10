Casalecchio, nuovo comparto alla Meridiana: "E' l'ultimo lotto del rione"

Sta per iniziare la nuova cantierizzazione dell'ultimo lotto in costruzione della Meridiana, complesso residenziale iniziato alla periferia di Casalecchio negli anni '80. Il progetto è stato presentato ieri a Casalecchio, presenti il sindaco Massimo Bosso l'ad di Nomisma Luca Dondi e Fabrizio Mozzanega presidente di Meridiana Srl.

Il complesso,chiamato Nuova Meridiana Prestige avrà a dimora sette palazzi e 280 appartamenti, circondati da un'area verde di 40mila metri quadrati. I primi due palazzi sono quelli in cantiere, fine lavori al 2023, ai quali seguranno le altre costruzioni. Il progetto è di Meridiana Srl, il cui broker a sua volta è Compagnia immobiliare italiana.

Per Nomisma, il momento è quello giusto. "La pandemia ha imposto un cambiamento non solo comportamentale ma anche abitativo. La debolezza del contesto macroeconomico non è stata un deterrente in grado di arginare le intenzioni di acquisto e le ambizioni di miglioramento abitativo. Bologna mostra infatti un trend di forte ripresa delle compravendite nel primo semestre 2021, con una crescita tendenziale del 28% sul 2020 e di oltre il 4% sul 2019", spiega l'ad di Nomisma, Luca Dondi. "La nuova proprietà che rappresento, intende concludere un percorso di qualità partito da lontano, con l'impegno di realizzare residenze contemporanee, che rispettano l'ambiente e che si inseriscono naturalmente nel quartiere esistente", assicura Fabrizio Mozzanega, presidente di Meridiana Srl

"Nuova Meridiana Prestige è un progetto di grande qualità e valore, non solo architettonico ma della qualità dell'abitare a Casalecchio di Reno. La zona Meridiana vedrà, con questo nuovo cantiere autorizzato diversi anni fa e rimasto fermo a causa della crisi economica, un ulteriore potenziamento del modello abitativo di cui come amministrazione non possiamo che essere favorevoli e contenti", commenta il sindaco Massimo Bosso.