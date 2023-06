Cantiere Porrettana, trovati ordigni bellici: residenti evacuati e modifiche al traffico

Domenica 18 giugno 2023 è previsto il disinnesco di due ordigni del peso di 500 libbre, rinvenuti nel cantiere della Nuova Porrettana a Casalecchio di Reno e risalenti al secondo conflitto mondiale, da parte dei genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore.

L’inizio e la fine del disinnesco verranno comunicati a tutta la cittadinanza attraverso il sito del Comune, la pagina Facebook, il canale Telegram e il messaggio telefonico con Alert System.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord di Padova in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, la Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia e la Polizia Locale Reno Lavino, le Forze dell’Ordine, ASC InSieme, l’Azienda USL Distretto Reno Lavino Samoggia, associazioni e volontari.

Evacuazione residenti

Dalle ore 6.00 del mattino fino alle ore 13.00 circa del 18 giugno 2023, circa 2.500 residenti di cui oltre 400 over 75 – che abitano e/o lavorano all’interno della zona di pericolo (danger zone), dovranno allontanarsi.

Un gruppo di volontari eseguirà le operazioni di scampanellamento la mattina stessa alle 6.00.

QUI le strade e i civici_coinvolti

I cittadini fragili e fragilissimi, già seguiti da Azienda USL e ASC InSieme, sono stati contattati direttamente dal Comune di Casalecchio di Reno e dalla Pubblica Assistenza. I cittadini e le attività interessate dall’evacuazione hanno ricevuto invece a casa un volantino informativo dedicato.

I cittadini che si trovano all'interno della zona di pericolo e non hanno trovato soluzioni in autonomia per trascorrere le ore necessarie fuori casa, possono recarsi presso il Municipio di Casalecchio di Reno – Sala Consiliare (via dei Mille 9). Presenti posti a sedere, bagni pubblici, macchinetta per il caffè e distributore per l'acqua. Nelle vicinanze sono aperti pubblici esercizi per la colazione.

Modifiche al traffico

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta con chiusura di alcune strade locali, del tratto di Autostrada A1 tra Sasso Marconi e Casalecchio di Reno e della Ferrovia Bologna – Porretta – Pistoia.

Sul territorio di Casalecchio di Reno è istituito il divieto transito e di sosta con rimozione forzata (esclusi i mezzi impiegati nelle operazioni):

- in tutto il parcheggio EX FFCV, area compresa tra le vie Porrettana, Piave e Sozzi con accesso da quest'ultima (parcheggio adiacente alla sede della Polizia Locale), dalle ore 22.00 di sabato 17 giugno, alle ore 18.00 di domenica 18 giugno;

- in tutto il parcheggio EX FFCV, area compresa tra le vie Porrettana, Piave e Bixio (parcheggio adiacente alla Casa della Conoscenza), dalle ore 3.00 alle ore 16.00 di domenica 18 giugno.

Dalle ore 6.15 di domenica 18 giugno fino al termine delle attività di bonifica (indicativamente verso le ore 13.00) è in vigore il divieto di transito per veicoli e pedoni nelle piazze e nelle strade comprese nella Danger Zone, tra cui:

via Cristoforo Colombo (dall’altezza del civico 4 all’intersezione con la via Guinizzelli)

via del Lido, via Guglielmo Marconi (dall’altezza del civico 172 alla rotatoria Ilaria Alpi)

via Martiri di Piazza Fontana

via Silvio Pellico, via Porrettana (area di servizio civico 371)

via Camillo Ronzani (dall’altezza del civico 12 all’accesso miniautodromo civico 99),

parcheggio di via Trieste afferente alla Galleria Ronzani, parcheggio FF.SS. di via Ronzani con accesso dal civico 12,

via Alfredo Testoni, via Trieste e via Venezia, via Antonio Zannoni (tratto sottostante il cavalcavia autostradale)

via Dante Alighieri (dal civico 1 all’intersezione con via Guinizzelli)

via Guinizelli

parcheggio tra via Modigliani e via Cimabue.

Negli stessi orari è vietato accedere e transitare nelle aree verdi incluse nella Danger Zone, tra cui:

parco della Chiusa (zona pratoni, sponda sinistra del Reno fronte Canoa Club e adiacenti)

area verde cantiere ex Sapaba

via Salvatore Allende, parco Faianello (parco e pista ciclabile)

Casa delle Acque

parco fluviale Lido,

playground via Martiri di Piazza Fontana

parco Arturo Toscanini.

Richiesta info e segnalazioni

Per segnalare eventuali necessità: e-mail bombe2023@comune.casalecchio.bo.it

tel. 051/598126 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Il sabato pomeriggio e la domenica stessa è possibile contattare la Centrale radioperativa della Protezione civile al numero 800 253808.

Per ragioni organizzative, è opportuno fare la segnalazione il prima possibile.

Sul sito del Comune di Casalecchio di Reno è consultabile l’ordinanza n. 147 del 12/06/2023 con tutte le modifiche alla viabilità e la cartografia dettagliata della Danger Zone.

notizia in aggiornamento