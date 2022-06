Casalecchio: rischia di annegare in piscina a 4 anni, bagnini lo salvano

Attimi di apprensione ieri pomeriggio, dove alla piscina Martin Luther King di Casalecchio i bagnini sono intervenuti per tirare fuori dall'acqua un bimbo di quattro anni che ha rischiato di annegare. Intorno alle 13:30 il dramma, per fortuna solo sfiorato. Sono stati alcuni bagnati ad attirare l'attenzione del personale della piscina comunale, che ha estratto il bambino -che aveva già ingoiato molta acqua- dalla parte dove non toccata più il fondo. Son seguite le manovre di rianimazione, alle quali il bimbo ha risposto dopo breve tempo e quindi non si è reso necessario l'utilizzo del defibrillatore. Ripreso a respirare, l'infante è stato affidato alle cure del 118. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Il piccolo è comunque stato trasportato al Maggiore, in pediatria.