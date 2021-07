Casalecchio, nella cassaforte quasi un chilo di droga e 4mila euro: in manette 56enne incensurato|VIDEO

Quando è stato fermato per un controllo dagli agenti della Squadra mobile, ha chiesto un avvocato

Quando è stato fermato per un controllo dagli agenti della Squadra mobile, si è agitato e ha chiesto un avvocato, il 56enne pugliese incensurato, poi tratto in arresto ieri, 15 luglio, a Casalecchio.

I poliziotti, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, si sono appostati vicino a uno stabile in via Fermi e verso mezzogiorno di ieri hanno visto un uomo uscire dal portone e salire su un'auto, così è scattato il controllo. Alla semplice richiesta di esibire i documenti, ha risposto "Voglio un avvocato", insospettendo maggiormente gli agenti, i quali, dopo aver ispezionato il veicolo, sono saliti in casa dell'uomo.

All'interno di una cassaforte sono stati trovati 4.250 euro, 120 grammi di cocaina, 240grammi di marijuana e mezzo chilo di hashish. Il 56enne è stato ammanettato ed è in carcere in attesa di convalida dell'arresto.