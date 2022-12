Sfruttamento della prostituzione minorile: condanna a nove anni, scattano le manette

Una donna di 57 anni, residente a Casalecchio, è stata portata in carcere per dare esecuzione a una condanna a nove anni di reclusione. I carabinieri sono andati a prendere la donna, cittadina rumena, per scortarla alla Dozza. La sentenza ha trovato la 57enne colpevole di sfruttamento della prostituzione minorile. Non si conoscono i dettagli della vicenda ma la condanna è riferita a fatti compiuti tra il 2009 e il 2011 tra le province di Bologna, Modena e Rovigo.