Schiamazzi in strada: trovato con due kg di droga e 5mila Euro in contanti a Casalecchio

Un paio di kg e circa 5mila Euro in contanti. E' il sequestro effettuato l'altra notte da una pattuglia di carabinieri della stazione di Casalecchio, giunti inizialmente per una segnalazione di schiamazzi.

Per pura casualità, pertanto, è stato controllato un giovane 22enne, cittadino italiano, mentre altri presunti autori dei rumori erano già datisi alla fuga. Perquisito, al giovane ben presto son stati trovati ben sei panetti di hashish e di una bustina di marijuana del peso complessivo di 320 grammi.

Approfondita l'identità del 22enne, gravato pure da precedenti specifici, i militari sono andati a casa del ragazzo. Qui è stato rinvenuto altro stupefacente, in tutto 1.700 grammi di hashish e 7,25 di marijuana, occultati all’interno di un borsone nascosto in un armadio, nonché circa 5.000 euro in banconote di vario taglio. Oltre a questi, anche diverse bilancine di precisione sono state prelevate e messe in custodia. Al termine degli accertamenti, il presunto spacciatore è stato ammanettato e messo ai domiciliari: dovrà rispondere delle accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio in sede di giudizio direttissimo.