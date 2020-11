Casalecchio: ragazzino scippa una coetanea in bici, indaga la Polizia

Un gruppetto di ragazzini in strada e il furto della borsa di una coetanea. E' accaduto alle 19 circa del 2 novembre alla Croce di Casalecchio, quando una 15enne in forte stato di agitazione ha urlato ed è stata avvicinata da alcuni agenti fuori servizio fermi in via Tunisi.

La ragazzina ha raccontato di aver notato un gruppetto di coetanei mentre era in sella alla sua bici e uno di essi le aveva rubato la borsa dal cestino per poi fuggire tutti insieme. Ha accompagnato i poliziotti sul luogo del furto, dove sono stati individuati tre ragazzi che se la sono dati a gambe. Due di loro, un 15enne e un 14enne, sono stati bloccati dagli agenti: entrambi residenti nella zona, hanno dato versioni confuse e diverse per poi indicare un vicolo, dove è stata trovata la borsa dalla quale non era stato rubato nulla. I due hanno però fatto il nome di un altro coetaneo, indicandolo come l'autore materiale del furto.

Sul posto è intervenuta dapprima una pattuglia dei Carabinieri, poi la volante Santa Viola che è alla ricerca del terzo ragazzo.