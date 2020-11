Si allontana da casa, di lui si perdono le tracce: salvato in extremis

I Carabinieri di Casalfiumanese hanno soccorso un commerciante di 56 anni, trovato in extremis vicino al cimitero di Borgo Tossignano. E’ successo alle ore 23:00 di ieri quando i militari hanno ricevuto la telefonata di una donna che riferiva di essere preoccupata per il marito 56enne che si era allontanato dall’abitazione lasciando un appunto sul tavolo in cui manifestava l’intenzioni estreme.

Impossibilitati a localizzare l’uomo attraverso il suo smartphone che aveva lasciato a casa di proposito, i militari, dopo aver perlustrato velocemente il territorio circostante, sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, seduto all’esterno della sua auto parcheggiata nei pressi del cimitero, intento a dare seguito ai suoi intenti. Soccorso dai militari che hanno telefonato al 118, il commerciante è stato trasportato in una struttura sanitaria in codice di media gravità, intossicato dai fumi dell'auto.