Ruba in osteria, poi si pente: soldi nella cassetta della posta

Non è ci è dato di sapere sei di pentimento vero si trattato o se ha capito che non sarebbe andato tanto lontano. Anche perchè c'erano le telecamere, ma come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.

Un 40enne italiano si è dapprima introdotto nottetempo all'interno di un'osteria di Casalfiumanese, forzando la serratura dell'ingresso, poi ha arraffato diverse bottiglie di liquori e 600 euro dal fondo cassa. All'uscita però, l'improvviso rincrescimento per il furto oppure ha notato la presenza delle telecamere di sorveglianza? Non lo sapremo mai. Ha lasciato gli alcolici davanti all'osteria e ha infilato i contanti nella buchetta della posta.

Fatto sta che il ladro pentito è arrivato davanti al locale con la sua auto e l'obiettivo della telecamera ha registrato sia il tentato furto che il suo numero di targa, aiutando i Carabinieri a rintracciarlo. Nonostante il "beau geste", il 40enne è stato denunciato per tentato furto e danneggiamento.