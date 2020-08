Casalfiumanese, incendio in appartamento: 57enne grave in ospedale

Un 57enne napoletano, residente a Casalfiumanese, è rimasto ustionato a causa di un rogo divampato all'interno del suo appartamento, probabilmente a causa del malfunzionamento del frigorifero.

E’ successo ieri, 25 agosto, poco prima delle 22, quando al 112 è stato segnalato l'incendio. Quando i Carabinieri della stazione sono arrivati, hanno trovato la compagna dell’uomo, illesa, all’esterno, mentre il 57enne si trovava ancora nell’abitazione per tentare di circoscrivere le fiamme. I militari sono entrati e lo hanno soccorso: le condizioni apparivano gravi e versava in stato confusionale, così lo hanno convinto a uscire di casa per farsi curare, lasciando ai Vigili del Fuoco intervenuti, il compito di spegnere le fiamme. La squadra sul posto è intervenuta estinguendo l'incendio e raffreddando l'interno.

Il sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola, dove è stato ricoverato in prognosi riservata per intossicazione e ustioni. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.