Casalfiumanese, svelato il progetto per riqualificare il parcheggio di via Montanara

L'altra mattina presso la sala del consiglio comunale del municipio di Casalfiumanese, si è alzato il velo sul percorso di riqualificazione del parcheggio di via Montanara. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo redatto dal Distretto Montano del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, avvenuta nei giorni scorsi, l’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli ha rendicontato alla cittadinanza i dettagli tecnici di un intervento dal costo complessivo di 118mila euro.

"Una spesa coperta interamente con risorse provenienti dalle casse comunali stanziate per rigenerare un’area di sosta strategica e centrale nel mosaico della viabilità pubblica del capoluogo. - fa sapere l'Amministrazione comunale - Una zona già oggetto di lavorazioni nel corso dell’anno 2021 con la realizzazione di aiuole spartitraffico e il rifacimento dei cordoli e dei camminamenti pedonali".

Ora, però, la lente di ingrandimento del comparto tecnico si sofferma sulla necessità di sistemare il manto stradale e procedere al tracciamento della segnaletica orizzontale per individuare correttamente i 78 nuovi stalli di parcheggio di cui 2 riservati ai disabili. Previste anche 2 postazioni per la ricarica di auto elettriche e 3 riservate ai camper. Senza dimenticare la posa di paletti dissuasori in grado di proteggere i marciapiedi presenti lungo il lato che costeggia la SP610 dai veicoli in sosta che con la loro parte anteriore invadono lo spazio riservato ai pedoni. Completa il quadro progettuale la messa a dimora di 21 alberature all’interno delle aiuole in sostituzione di quelle rimosse a causa dei danni provocati dalle loro radici nella regolare conformazione dell’asfalto nonché alla rete fognaria.

Il cronoprogramma del cantiere, il cui iter di affidamento operativo è attualmente in corso, registra la collocazione temporale dell’avvio dei lavori prima dell’estate per una durata di circa due settimane, il tutto compatibilmente alle condizioni meteo.

“Si tratta dell’atteso completamento di un progetto riguardante un’area di sosta fruita con regolarità dalla comunità e particolarmente funzionale nell’assetto strategico della viabilità locale – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Durante le lavorazioni troverà spazio anche la fase di messa a dimora di nuove alberature al posto di quelle rimosse e alla regolarità dei camminamenti pedonali. Alberi che, con le loro chiome, contribuiranno a creare utili zone d’ombra per gli utilizzatori di un parcheggio impreziosito dalla realizzazione di stalli per camper e ricarica auto elettriche. Importante è stata la scelta delle essenze arboree e la scelta di prevedere un sistema di innaffiatura per la buona tenuta delle piante”.