Fotografa cade e si ferisce alle cascate del Dardagna: interviene il soccorso alpino

Incidente ieri, 21 ottobre, alle cascate del Dardagna, in località Madonna dell’Acero, nel territorio di Lizzano in Belvedere.

Una donna di 46 anni residente a Ferrara, appassionata di fotografia, mentre, insieme al suo cagnolino, faceva alcuni scatti lungo fiume, appena arrivata appena sotto la prima cascata è salita su un sasso ed è scivolata, riportando un doloroso trauma alla gamba.

Il 118 è stato attivato da altri escursionisti presenti nella zona. Sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, della stazione Corno alle Scale, e l’ambulanza di Gaggio Montano, ma i tecnici territoriali, dopo avere

valutato la situazione, hanno deciso di attivare l’elicottero perché la donna era particolarmente dolorante. Il velivolo ha recuperato la 46enne e, dopo somministrazione dell'analgesico, è stata trasportata all’ospedale di Porretta.

Qualche settimana fa, una disavventura simile è toccata a un anziano fungaiolo, sulle colline di Monghidoro. Giunto in tratto in discesa ha dovuto superare un piccolo fosso, ma purtroppo è scivolato, riportando un trauma alla gamba che non gli ha più consentito di proseguire.