Movimenti strani durante il lockdown, attività sospesa per catena di case vacanze

E' stato un episodio accaduto nel giugno scorso a fare accendere i riflettori su una catena di appartamenti in affitto vacanza, ora chiusa per 15 giorni con un provvedimento amministrativo. Non risultano indagati in via penale.

Il gruppo che gestisce gli appartamenti, 8 in tutto in via del Pratello, Santo Stefano, Belmeloro, Ranzani, San Felice, De' Coltellini, Rialto, è stato attenzionato dalle attività investigative e amministrative della polizia in seguito ad alcune segnalazioni su frequenti liti all'interno dei locali e un certo viavai sospetto.

Durante le indagini è stata accertato che, anche durante il lockdown e senza darne avviso, nelle case in questione hanno alloggiato diversi soggetti pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. Per di più, a metà giugno, in seguito a una lite in appartamento, gli agenti trovarono circa 5 kg di marijuana e arrestarono tre soggetti.